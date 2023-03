Zaniolo: «Non voglio stare qui per aspettare un’offerta, voglio vincere qui» (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Nicolò Zaniolo sulla sua permanenza al Galatasaray: «Non ho alcuna intenzione di stare qui per aspettare un’offerta» Nicolò Zaniolo è tornato a parlare del suo futuro e del possibile addio immediato al Galatasaray. Di seguito le sue parole. «Non ho alcuna intenzione di stare qui per aspettare un’offerta e andare via alla fine della stagione. voglio vincere il campionato e giocare in Champions con il Galatasaray». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Nicolòsulla sua permanenza al Galatasaray: «Non ho alcuna intenzione diqui per» Nicolòè tornato a parlare del suo futuro e del possibile addio immediato al Galatasaray. Di seguito le sue parole. «Non ho alcuna intenzione diqui pere andare via alla fine della stagione.il campionato e giocare in Champions con il Galatasaray». L'articolo proviene da Calcio News 24.

