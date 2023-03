Zaniolo non aspetta il Milan: 'Voglio la Champions col Galatasaray'. La verità sulla clausola (Di martedì 14 marzo 2023) L'ex Roma Nicolo Zaniolo, passato al Galatasaray durante la finestra invernale di mercato, parla del suo futuro, che vorrebbe fosse ancora... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) L'ex Roma Nicolo, passato aldurante la finestra invernale di mercato, parla del suo futuro, che vorrebbe fosse ancora...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Zaniolo non aspetta il Milan: 'Voglio la Champions col Galatasaray'. La verità sulla clausola: L'ex Roma Nicolo Zan… - tg24fizikci : RT @cmdotcom: #Zaniolo non aspetta il #Milan: 'Voglio la Champions col #Galatasaray'. La verità sulla clausola - cmdotcom : #Zaniolo non aspetta il #Milan: 'Voglio la Champions col #Galatasaray'. La verità sulla clausola - romanewseu : Zaniolo: “Voglio giocare e vincere con il Galatasaray. Non sono qui in attesa di offerte” ?? - FraPol2 : @GiovaB95 Almeno ha l’umiltà per accettare il suo livello, merdini se non gli mettono la balia ci riempie di zaniol… -