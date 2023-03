Zaniolo, il gol in Turchia non basta: ecco quanto è calato il suo valore (Di martedì 14 marzo 2023) Turchia - L'avvio di Zaniolo con il Galatasaray è stato super: gol e assist sfornati nelle amichevoli e poi la rete al debutto ufficiale nel campionato turco, a Istanbul non potevano augurarsi di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023)- L'avvio dicon il Galatasaray è stato super: gol e assist sfornati nelle amichevoli e poi la rete al debutto ufficiale nel campionato turco, a Istanbul non potevano augurarsi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Zaniolo, il gol non basta Il suo valore è calato #Galatasaray #AsRoma #CorrieredelloSport - sportli26181512 : #Zaniolo, il gol in Turchia non basta: ecco quanto è calato il suo valore: L'ottimo impatto con il #Galatasaray non… - Klaugod : @francescomarzi @Valerio67313912 @OfficialASRoma Come il pestone di Abraham mezz’ora prima del gol di zaniolo alla spezia lo scorso anno? - ilbanale : @EmanueleVendit1 Citi Roma Genoa gol zaniolo nel finale, sempre Nasca era. Come scritto prima della gara se mandi P… - spizzico78 : Sono 24 ore che Zaniolo non segna un gol di merda ad una squadra turca di merda …! -