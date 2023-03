Youtuber diventato deputato sarà espulso dal parlamento giapponese per assenteismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Assente ingiustificato per sette mesi e quindi proposto per il licenziamento. È la Bbc che racconta sul suo sito non la storia di un lavoratore qualunque ma quello di unarrivato al seggio non per passione politica, ma probabilmente per la sua popolarità. Ilassenteista è infatti un famoso: Yoshikazu Higashitani, meglio conosciuto con il suo nome GaaSyy.il primo a esseredalsenza mai averci messo piede. Il primo sì alla misura disciplinare, riporta il nwtwork britannico, è arrivato oggi dalla commissione disciplinare della Camera dei consiglieri (la Camera alta della Dieta), che dovrà ratificarla entro la settimana. Yoshikazu Higashitani, meglio ...