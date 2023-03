Youth League, Puma House of Football sold out per Milan-Atlético Madrid (Di martedì 14 marzo 2023) Come riportato su 'Twitter', il Milan annuncia il sold out per la sfida di oggi in Youth League tra i rossoneri e l'Atlético Madrid Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 marzo 2023) Come riportato su 'Twitter', ilannuncia ilout per la sfida di oggi intra i rossoneri e l'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... allmilanit : ?? L'editoriale di oggi - sportli26181512 : Youth League, Milan-Atletico Madrid: probabili formazioni e dove vederla in tv: Il Milan Primavera si giocherà oggi… - JMC1899 : RT @DavideLusinga: Appuntamento storico quest'oggi per il #Milan Primavera. I rossoneri sfidano l'Atletico Madrid di Torres nei quarti di f… - OdeonZ__ : Youth League, tutto esaurito al Vismara per Milan-Atletico: Abate a caccia della semifinale… - Milannews24_com : Sold oud al Vismara per il #MilanPrimavera -