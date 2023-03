(Di martedì 14 marzo 2023) Sta per iniziare, partita valida per i quarti di finale di. Segui con noi la diretta testuale

Impresa della primavera del #Milan che accede per la prima volta alle Final Four di Youth League. Complimenti a Ignazio Abate. Il #Milan 2022-23 di Ignazio Abate è la terza squadra italiana a qualificarsi alle semifinali di Youth League dopo Roma 2015 e Juventus 2022.

Il Milan di Ignazio Abate batte 2-0 l'Atletico Madrid dell'ex rossonero Fernando Torres e vola alle Final Four di Youth League (Nyon, 21-24 aprile), dove troverà la vincente di Az Alkmaar - Real Madrid di domani. A decidere i gol nel primo tempo di Stalmach e nella ripresa di El Hilali.

Youth League, Milan-Atletico Madrid 2-0: Diavolo tra le prime 4 d’Europa! | LIVE NEWS Pianeta Milan

Il Milan fa la storia. I rossoneri battono l'Atletico Jevenil A e volano alla Final Four di Youth League, che si giocherà a Nyon. I ragazzi di Abate hanno superato per 2-0 i colchoneros di Torres