WWE: Ufficiale Edge vs Balor a WrestleMania, sarà Hell in a Cell (Di martedì 14 marzo 2023) Era stato raccontato che Triple H fosse contro il PPV Hell in a Cell, in quanto credeva fermamente che questa stipulazione non dovesse essere usata perché richiesto da un PPV ma come esito di una rivalità che doveva essere chiusa definitivamente. E quale rivalità tra quelle in atto in WWE necessita di una conclusione adeguata quanto quella tra Edge ed il “suo” Judgment Day? Proprio per questo questa notte Edge si è presentato sul ring all’apertura di Raw e ha invitato il Jugdgment Day a mostrarsi. Il canadese ha spiegato che la sfida di Balor a WrestleMania è stata accettata ma ha anche detto di non aver ne tempo ne voglia di tenere a bada tutto il Judgment Day e che per questo il loro match sarà un Hell in a Cell. Il pubblico ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 marzo 2023) Era stato raccontato che Triple H fosse contro il PPVin a, in quanto credeva fermamente che questa stipulazione non dovesse essere usata perché richiesto da un PPV ma come esito di una rivalità che doveva essere chiusa definitivamente. E quale rivalità tra quelle in atto in WWE necessita di una conclusione adeguata quanto quella traed il “suo” Judgment Day? Proprio per questo questa nottesi è presentato sul ring all’apertura di Raw e ha invitato il Jugdgment Day a mostrarsi. Il canadese ha spiegato che la sfida diè stata accettata ma ha anche detto di non aver ne tempo ne voglia di tenere a bada tutto il Judgment Day e che per questo il loro matchunin a. Il pubblico ...

