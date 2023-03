WWE | LA Knight potrebbe ricevere un grande push dopo Wrestlemania

(Di martedì 14 marzo 2023) A quanto pare, Triple H vorrebbe dare un grana LA39. Non sappiamo se questo significhi che sarà in fila per un match per il titolo con chiunque sia il WWE Champion, ma possiamo notare cheè stato a Raw e ed ha lottato contro Cody Rhodes. Quindi questo è un segno che forsero pensare di fare di nuovo un match trae Rhodes più avanti. Un’altra cosa che sappiamo suè che le persone nella compagnia erano molto contente di come ha gestito la creatività nella sua faida con Bray Wyatt. Infatti grazie ad essa non è passato inosservato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioWrestling : WWE: Si vuole puntare in modo importante su LA Knight *RUMOR* #LAKnight #WWE -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Kurt Angle LA......Karrion Kross Katana Chance Kayden Carter Kevin Nash Kevin Owens Kofi Kingston Kurt Angle LA...'01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che...... Bianca Belair (c) vs Alexa Bliss Mountain Dew Pitch Black Match " Bray Wyatt vs LADove è possibile vedere la Royal Rumble 2023 LaRoyal Rumble 2023 si terrà questa notte all'Alamodome ...

Steve Austin affronterà LA Knight a WrestleMania 39 The Shield Of Wrestling

Despite apparently already shooting down two ideas, WWE is still making WrestleMania match pitches to Stone Cold.Steve Austin potrebbe ancora lottare a WrestleMania 39. Sarà lui l’avversario di LA Knight a WrestleMania 39 Stanotte, si è tenuto un nuovo episodio di WWE RAW, con la Federazione di Vince McMahon ch ...