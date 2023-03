WWE | Il nuovo trailer di WrestleMania 39 fa la parodia di Stranger Things e conferma il main event di Night 1

(Di martedì 14 marzo 2023) In vista di39 a Hollywood, la produzione della WWE si sta impegnando al massimo per mostrare le migliori superstar inparodistici di popolari show televisivi e film, per far salire l’entusiasmo dei fan per lo Showcase of Immortals. Finora, i fan hanno visto Becky Lynch e Seth Rollins fare la loro migliore imitazione di Batman e Joker, Bianca Belair e Montez Ford ricreare una scena di “The Titanic” e ora nell’ultima puntata di Raw, Rhea Ripley ha incanalato la sua Eleven interiore (Millie Bobby Brown) in unspot che faa ““, il popolare show di Netflix. Si vede Ripley che cerca di usare i suoi poteri psichici mentre viene interrogata via interfono da John Cena, che dà voce al personaggio di Martin Brenner (Matthew ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WWE_1952_2023 : RT @WWEItalia: In vista del loro match a #WrestleMania, le due forze della natura @BrockLesnar e @TheGiantOmos si incontreranno faccia a fa… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: In vista del loro match a #WrestleMania, le due forze della natura @BrockLesnar e @TheGiantOmos si incontreranno faccia a fa… - misterj1995 : RT @WWEItalia: In vista del loro match a #WrestleMania, le due forze della natura @BrockLesnar e @TheGiantOmos si incontreranno faccia a fa… - Brocklesnar_04 : RT @WWEItalia: In vista del loro match a #WrestleMania, le due forze della natura @BrockLesnar e @TheGiantOmos si incontreranno faccia a fa… - WWEItalia : In vista del loro match a #WrestleMania, le due forze della natura @BrockLesnar e @TheGiantOmos si incontreranno fa… -

AnnunciatoBacklash, Bad Bunny sarà l'host Queste le dichiarazioni di Bad Bunny che non è assolutamenteal mondo della, avendo preso parte a WrestleMania 37 in coppia con Damian Priest ...Rispetto a quanto affermato dal CFO, che dal primo aprile sarà anche ilpresidente Sony e ...2K, BioShock, Mafia e soprattutto Grand Theft Auto di Rockstar Games (quest'ultima dal 1998 una ...UnPremium Live Event arricchirà il calendario di show di quest'anno in casa. Stiamo parlando di King and Queen of the Ring , in programma sabato 27 maggio al Jeddah Superdome, il più grande ...

Virgil si autoproclama nuovo WWE Hall of Famer del 2023, ma la ... World Wrestling

Dopo il primo nome ufficiale di Rey Mysterio per la classe 2023 della Hall of Fame, arriva il secondo nome dell'autoproclamatosi nuovo Hall of Famer ...Dopo i rumors circolati nelle ultime settimane, alla fine è arrivata l'ufficialità sul match dei due lottatori dello show rosso allo show degli show ...