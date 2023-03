WWE | Hell in a Cell per Edge e Finn Balor

(Di martedì 14 marzo 2023) Per una grande rivalità ci sarà un grande finale:in aBàlor si danno battaglia da circa un anno, da quando cioè l’irlandese ha cacciato la Rated R superstar dalla fazione da lui stesso creata, il Judgment Day. Da allora tra incontri singoli, di coppia, stipulazione speciali e persino “mixed” match, i due atleti hanno guerreggiato con fortune alterne. Ora, il loro lungo feud raggiunge il capolinea a Wrestlemania 39, con un incontro decisivo che spesso pone fine a lunghe rivalità, la “gabbia infernale”. Resa dei conti La prima, storica, risale al 1997 quando Undertaker e Shawn Michaels si affrontarono in un match epico, dove tra l’altro debuttò Kane. A quella ne seguirono altre, come quella in cui Mankind volò dal tetto per due volte, rischiando la paralisi. Alcuni degli spot più ...

On tonight's episode of Monday Night RAW, Edge challenged Finn Balor to a Hell in a Cell match at WrestleMania.Hell in a Cell Match officially set, while a WWE Legend turns down a challenge for a match at the show of shows.