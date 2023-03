(Di martedì 14 marzo 2023)è ormai una certezza della divisione femminile in WWE ed è anche l’attuale campionessa femminile di Raw, ormai lo è da quasi 1 anno, da quando sconfisse per la cintura, Becky Lynch nella scorsa edizione di WrestleMania. Nel corso di quest’annoha più volte difeso il suo titolo e ora può dirsi felice di aver raggiunto untraguardo.perInfatti la EST ha raggiunto un, da ieri, raggiunti i 344 giorni diè ufficialmente la campionessa di colore più longeva, contando tutti i titoli in singolo, maschili e femminili. Questoapparteneva da molti anni ad MVP che fu U.S. Champion per 343 giorni, con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Bianca Belair raggiunge un importante e storico record - Itzlildedeking : @WrestleOps @BiancaBelairWWE @WWE W bianca - gioda89 : RT @donnetralecorde: Bianca Belair ha superato i 344 giorni da campionessa, diventando la campionessa nera, tra uomini e donne, più longeva… - donnetralecorde : Bianca Belair ha superato i 344 giorni da campionessa, diventando la campionessa nera, tra uomini e donne, più long… - SpazioWrestling : Bianca Belair entra nella storia della WWE, ecco l'ultimo record raggiunto #WWE #BiancaBelair -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Lynch Beth Phoenix...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ... Sami Zayn, Becky Lynch,Belair e Rhea Ripley. Qui sotto potete leggere la lista completa, in ...La card diElimination Chamber 2023 Women's Elimination Chamber Match: Natalya vs Asuka vs Liv ... La vincitrice avrà la possibilità di sfidare la campionessa in carica,Belair, a ...

Bianca Belair sempre più nella storia della WWE con il suo regno World Wrestling

superando il precedente record di MVP e stabilendo il più lungo regno da campione di un atleta di colore nella storia della WWE. Un traguardo raggiunto da Belair che ne certifica l’assoluto dominio ...Il regno di Bianca Belair come Raw Women’s Champion è iniziato quasi un anno fa, quando ha battuto Becky Lynch a WrestleMania 38; oggi è ancora campionessa ma il suo regno è minacciato da Asuka, che a ...