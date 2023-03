WWE: Ancora in calo gli ascolti di Raw, fatti registrare i numeri più bassi da gennaio a questa parte (Di martedì 14 marzo 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di Monday Night Raw, la puntata per quanto riguarda i dati sugli ascolti ha fatto registrare una media di circa 1.705.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.53. calo importante Purtroppo però una buona puntata allo show rosso non basta e infatti gli ascolti calano Ancora e anche questa settimana non si raggiunge la soglia dei 2 milioni. Nonostante tutto però, lo show si classifica comunque al secondo posto della classifica dei 150 migliori show via cavo della serata. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,705,000 viewersP18-49 rating: 0.53#2 cable original in P18-49 pic.twitter.com/suROE6O4MX— Wrestlenomics (@wrestlenomics) March 14, 2023 Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 marzo 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di Monday Night Raw, la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fattouna media di circa 1.705.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.53.importante Purtroppo però una buona puntata allo show rosso non basta e inglicalanoe anchesettimana non si raggiunge la soglia dei 2 milioni. Nonostante tutto però, lo show si classifica comunque al secondo posto della classifica dei 150 migliori show via cavo della serata. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,705,000 viewersP18-49 rating: 0.53#2 cable original in P18-49 pic.twitter.com/suROE6O4MX— Wrestlenomics (@wrestlenomics) March 14, 2023

