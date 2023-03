WTA Indian Wells 2023, risultati 13 marzo: vittoria per Emma Raducanu, eliminata Martina Trevisan (Di martedì 14 marzo 2023) Nella notte italiana è terminato il terzo turno del main draw del torneo BNP Paribas Open 2023 di tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad Indian Wells, negli Stati Uniti: otto gli incontri disputati, con la sconfitta dell’ultima azzurra in corsa, Martina Trevisan. In campo la parte alta del tabellone. La polacca Iga Swiatek regola la canadese Bianca Andreescu col punteggio di 6-3 7-6 (1) e questa notte sfiderà negli ottavi la britannica Emma Raducanu, che piega in tre set la brasiliana Beatriz Haddad Maia con lo score di 6-1 2-6 6-4. La romena Sorana Cirstea liquida la statunitense Bernarda Pera col punteggio di 6-3 6-1 e nella notte italiana affronterà nel quarto turno la transalpina Caroline Garcia, che elimina in tre set la canadese Leylah Fernandez con lo score ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Nella notte italiana è terminato il terzo turno del main draw del torneo BNP Paribas Opendi tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad, negli Stati Uniti: otto gli incontri disputati, con la sconfitta dell’ultima azzurra in corsa,. In campo la parte alta del tabellone. La polacca Iga Swiatek regola la canadese Bianca Andreescu col punteggio di 6-3 7-6 (1) e questa notte sfiderà negli ottavi la britannica, che piega in tre set la brasiliana Beatriz Haddad Maia con lo score di 6-1 2-6 6-4. La romena Sorana Cirstea liquida la statunitense Bernarda Pera col punteggio di 6-3 6-1 e nella notte italiana affronterà nel quarto turno la transalpina Caroline Garcia, che elimina in tre set la canadese Leylah Fernandez con lo score ...

