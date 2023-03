World Baseball Classic 2023 | Repubblica Dominicana ok sul Nicaragua | notevole Gran Bretagna

Leggi su oasport

(Di martedì 14 marzo 2023) Altra coppia di partite in archivio al, stavolta nei gironi C e D, rispettivamente di Phoenix e Miami. Da una parte all’altra del pianeta continua la rassegna che fa vibrare il batti e corri globale: andiamo a scoprire quanto accaduto nelle scorse ore.6-1 (Girone D – Miami) Facile il successo dei dominicani nei confronti dei centroamericani, ormai già certi di non poter più superare il girone C. Lento, ma inesorabile l’allungo dei caraibici, che aprono con Devers in grado di mettere in crisi Valle con un doppio e portare a casa Soto per l’1-0. Passano due inning (e due corridori in posizione punto) e Jimenez con un singolo spinge a casa ancora Soto per il 2-0....