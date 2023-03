World Baseball Classic 2023: gli USA ritrovano la vittoria, Porto Rico strapazza Israele (Di martedì 14 marzo 2023) Gli Stati Uniti si rimettono in carreggiata nella settima giornata del World Baseball Classic 2023. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Messico infatti il team – uno dei favoriti della competizione – ha vinto in scioltezza il match contro il Canada, superandolo in sette riprese per 12-1 e balzando così in testa alla classifica del raggruppamento C, in fase di svolgimento a Phoenix. Una partita fortemente influenzata da un big inning inaugurale, dove la compagine a stelle e strisce è riuscita a mettere a referto ben nove punti, aprendo le danze con un doppio di Arenado (due punti) e proseguendo poi con un volo di sacrificio di Tucker (un punto), con un singolo di Realmuto (un punto) e con un forceout di Turner (un punto) fino ad arrivare al triplo di Mullins e al fuoricampo da tre punti di Mike Throut. Sul 9-0 i ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Gli Stati Uniti si rimettono in carreggiata nella settima giornata del. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Messico infatti il team – uno dei favoriti della competizione – ha vinto in scioltezza il match contro il Canada, superandolo in sette riprese per 12-1 e balzando così in testa alla classifica del raggruppamento C, in fase di svolgimento a Phoenix. Una partita fortemente influenzata da un big inning inaugurale, dove la compagine a stelle e strisce è riuscita a mettere a referto ben nove punti, aprendo le danze con un doppio di Arenado (due punti) e proseguendo poi con un volo di sacrificio di Tucker (un punto), con un singolo di Realmuto (un punto) e con un forceout di Turner (un punto) fino ad arrivare al triplo di Mullins e al fuoricampo da tre punti di Mike Throut. Sul 9-0 i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Italia ai quarti di finale del World Baseball Classic 2023: è uno dei risultati più clamorosi della storia del base… - zazoomblog : World Baseball Classic 2023: Repubblica Dominicana ok sul Nicaragua notevole Gran Bretagna - #World #Baseball… - infoitsport : World Baseball Classic, Israele piega Nicaragua, il Canada passeggia contro la Gran Bretagna - infoitsport : World Baseball Classic 2023: Repubblica Dominicana ok sul Nicaragua, notevole Gran Bretagna - PBorgialli : Italia-Giappone al Baseball World Classic. Shohei Ohtani contro Vinnie Pasquantino. Non succede ma se succede... -