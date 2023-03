Wagner, siamo dentro l'impianto Azom di Bakhmut (Di martedì 14 marzo 2023) Mercenari del gruppo Wagner hanno postato sui social immagini che li mostrano dentro l'impianto industriale Azom di Bakhmut. Le foto sono state pubblicate sul canale del gruppo paramilitare fondato da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Mercenari del gruppohanno postato sui social immagini che li mostranol'industrialedi. Le foto sono state pubblicate sul canale del gruppo paramilitare fondato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin risponde a #Crosetto: 'Dovrebbe guardare meno in altre direzioni e occupars… - Erdsve : RT @maelmale: #Italia #Clandestini Il capo della #Wagner Yevgeny #Prigozhin risponde a @GuidoCrosetto che «dovrebbe guardare meno in altre… - notizienet : Wagner, siamo dentro l'impianto Azom di Bakhmut - Dove Zelensky premiò i difensori della città a dicembre - DaniaFalzolgher : RT @ChiranAngelgela: Insomma, tutti questi migranti che arrivano in Italia ce li manda #Putin attraverso la milizia mercenaria #Wagner. Qui… - TgLa7 : #Wagner, siamo dentro l'impianto Azom di Bakhmut dove Zelensky premiò i difensori della città a dicembre -