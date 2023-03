Wagner e la guerra cognitiva ai confini dell’Italia. Parla De Pasquale (Di martedì 14 marzo 2023) “L’orientamento dei flussi migratori crea problemi che polarizzano l’opinione pubblica. Creare fratture di dissenso nelle società occidentali è una tecnica che l’Urss ha sempre utilizzato”, spiega Massimiliano Di Pasquale, ricercatore associato presso l’Istituto Germani dove dirige l’Osservatorio sull’Ucraina, in una conversazione con Formiche.net. In questi giorni la compagnia mercenaria Wagner ha attirato l’attenzione del governo italiano con il ministro Crosetto che l’ha accusata di essere dietro ai flussi migratori dalla Libia e, successivamente, il ministro Urso che ha ricordato di come il Copasir si occupasse del dossier già nel 2022 quando era da lui presieduto. La Wagner è uno strumento non solo militare classico, ma anche di guerra cognitiva. Può spiegare cosa significa? La ... Leggi su formiche (Di martedì 14 marzo 2023) “L’orientamento dei flussi migratori crea problemi che polarizzano l’opinione pubblica. Creare fratture di dissenso nelle società occidentali è una tecnica che l’Urss ha sempre utilizzato”, spiega Massimiliano Di, ricercatore associato presso l’Istituto Germani dove dirige l’Osservatorio sull’Ucraina, in una conversazione con Formiche.net. In questi giorni la compagnia mercenariaha attirato l’attenzione del governo italiano con il ministro Crosetto che l’ha accusata di essere dietro ai flussi migratori dalla Libia e, successivamente, il ministro Urso che ha ricordato di come il Copasir si occupasse del dossier già nel 2022 quando era da lui presieduto. Laè uno strumento non solo militare classico, ma anche di. Può spiegare cosa significa? La ...

