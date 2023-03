Volta a Catalunya 2023: Egan Bernal torna in sella a due mesi dall’infortunio al ginocchio (Di martedì 14 marzo 2023) Archiviate Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, la prossima importante corsa a tappe sul World Tour nella stagione di ciclismo su strada 2023 sarà la Volta Ciclista a Catalunya, in partenza da Sant Feliu de Guíxols lunedì 20 marzo. Se nelle settimane passate abbiamo visto all’opera alcune delle stesse più brillanti del firmamento delle due ruote, la corsa spagnola non vorrà certo essere da meno. Ad una startlist che vede al via già il Campione del Mondo Remco Evenepoel ed il Campione Olimpico Richard Carapaz, si è aggiunto oggi anche il colombiano Egan Bernal. Il vincitore di un Giro d’Italia e di un Tour de France torna dunque in sella dopo il problema al ginocchio rilevato quasi due mesi fa quando fu costretto a ritirarsi durante la ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Archiviate Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, la prossima importante corsa a tappe sul World Tour nella stagione di ciclismo su stradasarà laCiclista a, in partenza da Sant Feliu de Guíxols lunedì 20 marzo. Se nelle settimane passate abbiamo visto all’opera alcune delle stesse più brillanti del firmamento delle due ruote, la corsa spagnola non vorrà certo essere da meno. Ad una startlist che vede al via già il Campione del Mondo Remco Evenepoel ed il Campione Olimpico Richard Carapaz, si è aggiunto oggi anche il colombiano. Il vincitore di un Giro d’Italia e di un Tour de Francedunque indopo il problema alrilevato quasi duefa quando fu costretto a ritirarsi durante la ...

