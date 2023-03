(Di martedì 14 marzo 2023) Buona la prima per l’Igor Gorgonzolanei quarti di finale di2022/23. La squadra guidata da Stefano Lavarini vince in trasferta contro una combattiva Allianz MTVcon il punteggio di 1-3 (25-21, 16-25, 21-25, 23-25), facendo unimportantela. Partita iniziata in maniera molto difficile perche nel primo set soffre in quasi tutti i fondamentali, non riuscendo mai ad essere realmente efficace al servizio e sbagliando qualcosa di troppo in attacco. Nella prima fase del set, vinto dalla tedesche, è la schiacciatrice Laura Kuenzler che andrò poi lentamente a spegnersi lungo il corso del match. Dal secondo parziale cambia completamente la musica: Anna Danesi e Cristina Chirichella iniziano a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: CHE SERATA PER NOVARA ???? Novara vince 3-1 in rimonta a Stoccarda e mette un piede in semifinale di Champions League di v… - OA_Sport : Volley, Champions League 2023: Novara supera Stoccarda in trasferta! Carcaces scatenata, passo verso la semifinale - - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: CHE SERATA PER NOVARA ???? Novara vince 3-1 in rimonta a Stoccarda e mette un piede in semifinale di Champions League di v… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Nonostante un primo tempo incerto, Novara si impone su Stoccarda portando a casa la gara d'andata dei quarti di finale di… - sportface2016 : #ChampionsLeague #volley femminile 2022/23: #Novara batte #Stoccarda nella gara d’andata dei quarti -

... 16 - 25, 21 - 25, 23 - 25) Con un po' di tensione in più durante la fase centrale del primo set Novara avrebbe potuto chiudere la gara di andata dei quarti di finali diLeague in maniera ...Perugia a due set dalle semifinali, per Chieri primo appuntamento con la Storia. Il programma completo della tre giorni dimaschile e ...Bluenergy DaikoPiacenza costretta a vincere per qualificarsi alla Finale della ... In questa stagione ha preso parte alla CevLeague. Inserita nel Girone C insieme alla Lube Civitanova,...

LIVE Stoccarda-Novara 1-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo set, 13-13 OA Sport

Buona la prima per l’Igor Gorgonzola Novara nei quarti di finale di Champions League 2022/23. La squadra guidata da Stefano Lavarini vince in trasferta contro una combattiva Allianz MTV Stoccarda con ...Le piemontesi in Champions League hanno vinto la Pool C conquistando cinque ... In banda una vecchia conoscenza del volley italiano, la spagnola Maria Segura Palleres che in passato ha vestito le ...