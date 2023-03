(Di martedì 14 marzo 2023) Una sola squadra in campo. La Savino del Beneha letteralmente dominato la gara d’andata delle semifinali di CEV Cup difemminile/23. La resistenza del THY Istanbul è durata appena un set ed il punteggio finale è piuttosto eloquente: 3-0, 27-25, 25-12, 25-18. Dopo aver resistito alla sfuriata iniziale delle turche, guidate dall’opposta Emily Susan Isobel Maglio,ha navigato senza più alcun problema verso un risultato che fa guardare con grandissimo ottimismo al ritorno, in cui basteranno sostanzialmente due set per approdare all’atto conclusivo della seconda manifestazione continentale. Decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni, guidata da una super Ekaterinada 17 punti, ma soprattutto con un collettivo che si è dimostrato superiore in tutti i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariusKalander : RT @Eurosport_IT: CHE SERATA PER NOVARA ???? Novara vince 3-1 in rimonta a Stoccarda e mette un piede in semifinale di Champions League di v… - OA_Sport : Volley, CEV Cup 2022/23: Scandicci asfalta il THY ed avvicina la finale! Antropova e Washington sugli scudi - - sportface2016 : #Volley, #CevCup 2022/2023: #Scandicci travolge in casa #ThyIstanbul, 3-0 (27-25, 25-12, 25-18) - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: CHE SERATA PER NOVARA ???? Novara vince 3-1 in rimonta a Stoccarda e mette un piede in semifinale di Champions League di v… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: CHE SERATA PER NOVARA ???? Novara vince 3-1 in rimonta a Stoccarda e mette un piede in semifinale di Champions League di v… -

Scandicci batte Thy Istanbul 3 - 0 in casa, 27 - 25, 25 - 12, 25 - 18 , nel match valido per l'andata deile semifinali diCup femminile 2022/2023 . Le ragazze di Barbolini vincono una gara mai in discussione, comandata con forza e convinzione dal primo all'ultimo punto. Così facendo, le italiane ipotecano un ...Tutti i risultati e le classifiche dellaChampions League femminile 2022/2023 di: ecco tutte le informazioni aggiornate in tempo reale per rimanere sempre informati. Le migliori squadre d'Europa sono pronte a sfidarsi nella lunga ...La diretta testuale live di Savino Del Bene Scandicci - Thy Istanbul , partita valevole come semifinale di andata dellaCup Femminile 2022/2023 di. Dopo aver eliminato le tedesche del Potsdam, le ragazze di Massimo Barbolini tornano sul campo di casa per conquistare una vittoria importante davanti al proprio ...

Coppe europee – Milano e Conegliano sfidano la Turchia, Chieri al primo appuntamento con la storia – Lega Pallavolo ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Una sola squadra in campo. La Savino del Bene Scandicci ha letteralmente dominato la gara d’andata delle semifinali di CEV Cup di volley femminile 2022/23. La resistenza del THY Istanbul è durata ...Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Scandicci ha indossato in passato la maglia del THY Istanbul. Nella formazione turca ci sono due ex giocatrici della Savino Del Bene Volley. Bahar Toksoy Guide ...