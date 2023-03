Volley, Cev Cup 2022/2023: Scandicci travolge in casa Thy Istanbul, 3-0 (27-25, 25-12, 25-18) (Di martedì 14 marzo 2023) Scandicci batte Thy Istanbul 3-0 in casa, 27-25, 25-12, 25-18, nel match valido per l’andata deile semifinali di Cev Cup femminile 2022/2023. Le ragazze di Barbolini vincono una gara mai in discussione, comandata con forza e convinzione dal primo all’ultimo punto. Così facendo, le italiane ipotecano un importante vantaggio per la gara di ritorno. Il primo set inizia subito con Scandicci leggermente in affanno, che però non scende mai sotto i 5 di svantaggio, tenendo l’equilibrio e arrivando fino alla fine con la possibilità del primo set. 24 pari, che si trasforma in un 27-25 per il primo punto della gara. La seconda frazione non è invece mai messa in discussione, con le italiane che allungano andando a chiudere addirittura il parziale sul 25-12. Partono meglio ancora una volta ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023)batte Thy3-0 in, 27-25, 25-12, 25-18, nel match valido per l’andata deile semifinali di Cev Cup femminile. Le ragazze di Barbolini vincono una gara mai in discussione, comandata con forza e convinzione dal primo all’ultimo punto. Così facendo, le italiane ipotecano un importante vantaggio per la gara di ritorno. Il primo set inizia subito conleggermente in affanno, che però non scende mai sotto i 5 di svantaggio, tenendo l’equilibrio e arrivando fino alla fine con la possibilità del primo set. 24 pari, che si trasforma in un 27-25 per il primo punto della gara. La seconda frazione non è invece mai messa in discussione, con le italiane che allungano andando a chiudere addirittura il parziale sul 25-12. Partono meglio ancora una volta ...

