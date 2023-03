Volkswagen investirà 122 miliardi di euro nella trasformazione elettrica (Di martedì 14 marzo 2023) Secondo le proiezioni del gruppo tedesco già nel 2025, un veicolo su 5 venduto in tutto il mondo sarà ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Secondo le proiezioni del gruppo tedesco già nel 2025, un veicolo su 5 venduto in tutto il mondo sarà ...

Volkswagen investirà 122 miliardi di euro nella trasformazione elettrica Secondo le proiezioni del gruppo tedesco già nel 2025, un veicolo su 5 venduto in tutto il mondo sarà ... Volkswagen: investira' 122 mld in trasformazione elettrica e digitale entro 2027 La prima casa automobilistica europea, la Volkswagen, prevede di investire 122 miliardi di euro nella transizione verso l'auto elettrica e connessa, ovvero due terzi dei suoi investimenti totali nei prossimi cinque anni. Il gruppo dedichera' ... Suv elettrici, perché Volkswagen (e non solo) punta sugli Usa ma non sull'Ue Volkswagen investirà 2 miliardi di dollari per produrre veicoli elettrici negli Stati Uniti e accedere ai sussidi dell'Inflation Reduction Act. Un'altra casa tedesca, Bmw, farà lo stesso.