Voli nello spazio in mongolfiera? Viaggi "ecologici" ma non economici, ma è una nuova frontiera (Di martedì 14 marzo 2023) Una start-up giapponese – secondo quanto riportato da La Stampa – ha deciso di proporre, per l'anno 2023, un volo sperimentale in una capsula attaccata a una mongolfiera, che dovrebbe riuscire a librarsi in volo sino al punto da permettere di osservare la curvatura della Terra. Il prezzo per partecipare a quest'esperienza non è ancora noto, ma è certo che sarà largamente inferiore ai 55 milioni di dollari richiesti per un volo commerciale con una navetta. La soluzione più economica pensata per il prossimo futuro sarà invece un sorvolo in mezzo alla stratosfera (tra i 10 e i 50 chilometri di quota). Oltre al Giappone i Paesi che stanno lavorando a queste mongolfiere futuristiche sono la Francia (con aziende come Zephalto, Stratoflight ed Expleo) e gli Stati Uniti, con la World View Enterprise. Anche gli Usa sono tra i pionieri di questa nuova tipologia ...

