Vogliono intitolare la scuola a De André Ma genitori e docenti s' infuriano

... che intendea papa Francesco alcune borse di studio per far frequentare ai giovani ... che nonlo sviluppo del Continente ma ambiscono solo a sfruttarne le risorse Far studiare i ...La nostra solidarietà è rivolta a tutte coloro chesottrarsi alla continua repressione dei ... di cui sono presidentessa - spiega Chegia - ha volutola celebrazione dell'8 marzo, ...'Queste storie, seppur raccontate brevemente e per spunti,essere un esempio della grande ...del Comune di Melpignano L'amministrazione comunale di Melpignano ha deciso dia tre ...

Le aule della scuola "Eroi ottobrini" intitolate ai martiri della rivolta ... Chiaro Quotidiano

4' di lettura 14/03/2023 - La Commissione Toponamastica, composta da consiglieri comunali, di cui ho l’onere e l’onore di presiedere, fin dal suo insediamento si è data dei criteri interni per consegu ...A Pianura da oggi c'è una scuola intitolata a Giancarlo Siani, giovane giornalista ucciso della camorra nel 1985 proprio per il suo lavoro d'inchiesta, presso il plesso di via Comunale Napoli dell'ist ...