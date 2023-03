Vitulano | il tributo di Sport e Salute al ‘guardalinee’ zio Luigi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAssistente di parte. Ebbene si, ziolo è perchè neroverde nell’animo, da sempre. Da più di 40 anni a questa parte al fianco delcalcio, in casa e fuori casa, sotto la tribuna a sventolare la bandierina. E non solo, zioè quel factotum che non fa mancare nulla ai suoi ragazzi. Di cognome fa Boffa, ma è un dettaglio, per tutti è zio. Oggi lo celebra, alla soglia dei 90 anni anche, la Società dello Stato e la struttura operativa del Governo per la promozione delloe dei corretti stili di vita, imbeccato dalla scuola calcioAcademy e dalcalcio 1977, appunto, quando iniziò l’avventura di zio ...