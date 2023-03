Vittime del Covid: alla Trucca s’inaugura il Bosco della Memoria (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Il prossimo 18 marzo il momento principale delle commemorazioni istituzionali organizzate nell’ambito della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del coronavirus 2023 sarà l’inaugurazione del Bosco della Memoria, il monumento vivo – progettato dall’architetto Paola Cavallini dello Studio di architettura A+C di Parma e dall’agronomo Roberto Reggiani, direttore dell’Azienda Sperimentale Stuard di Parma – che il Comune di Bergamo e l’Associazione Comuni Virtuosi hanno realizzato attraverso un progetto triennale all’interno del parco Martin Lutero alla Trucca, adiacente all’ospedale “Papa Giovanni Paolo II”, simbolo della lotta al Covid19. Complessivamente vengono piantati circa 800 tra alberi e arbusti: 130 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Il prossimo 18 marzo il momento principale delle commemorazioni istituzionali organizzate nell’ambitoGiornata Nazionale indelledel coronavirus 2023 sarà l’inaugurazione del, il monumento vivo – progettato dall’architetto Paola Cavallini dello Studio di architettura A+C di Parma e dall’agronomo Roberto Reggiani, direttore dell’Azienda Sperimentale Stuard di Parma – che il Comune di Bergamo e l’Associazione Comuni Virtuosi hanno realizzato attraverso un progetto triennale all’interno del parco Martin Lutero, adiacente all’ospedale “Papa Giovanni Paolo II”, simbololotta al19. Complessivamente vengono piantati circa 800 tra alberi e arbusti: 130 ...

