Vittima di revenge porn viene indagata per presunta vendetta e tenta il suicidio: la storia di Ilaria Di Roberto (Di martedì 14 marzo 2023) Un’infanzia difficile e la vita che non ha avuto tregua per Ilaria di Roberto, una ragazza di 32 anni nata a Cori, in provincia di Latina, ma cresciuta a Pozzuoli, dove ha le origini il papà. Lo stesso papà che nel 2009 ha deciso di lasciare quella famiglia e di far crescere Ilaria e sua sorella alla mamma, da sola. Tre donne e tanti periodi difficili. Prima il bullismo, il corpo che cambia e Ilaria che non riesce ad accettarsi quando è alle superiori, poi la tentata violenza sessuale sul posto di lavoro quando è appena adolescente. Ilaria pensa di aver visto tutto, di essere riuscita a ‘vincere’ battaglie più grandi di lei. Ma si sbaglia. E ricade, ancora una volta, in una trappola: l’amore che bussa alla porta e quella relazione a distanza, che sembra essere perfetta. E che, ben si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) Un’infanzia difficile e la vita che non ha avuto tregua perdi, una ragazza di 32 anni nata a Cori, in provincia di Latina, ma cresciuta a Pozzuoli, dove ha le origini il papà. Lo stesso papà che nel 2009 ha deciso di lasciare quella famiglia e di far cresceree sua sorella alla mamma, da sola. Tre donne e tanti periodi difficili. Prima il bullismo, il corpo che cambia eche non riesce ad accettarsi quando è alle superiori, poi lata violenza sessuale sul posto di lavoro quando è appena adolescente.pensa di aver visto tutto, di essere riuscita a ‘vincere’ battaglie più grandi di lei. Ma si sbaglia. E ricade, ancora una volta, in una trappola: l’amore che bussa alla porta e quella relazione a distanza, che sembra essere perfetta. E che, ben si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Vittima di revenge porn viene indagata per presunta vendetta e tenta il suicidio: la storia di Ilaria Di Roberto - maina_enrica : Salvini - A Lecco c’è aria di cambiamento. Forza Peppino Ciresa sindaco!... - samariahii : ho appena sognato di essere stata vittima di revenge porn e sto letteralmente tremando - maina_enrica : Ofenbach - Be Mine (Official Video) - helaaria : RT @BiLTHSxnalu: @fiorhelIa Però io condivido quanto osservare da qualcun altro lei ha subito un danno economico in quanto la sua è un atti… -