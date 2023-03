Vite al limite su Real Time: la storia di Maja Radanovic (Di martedì 14 marzo 2023) Il giorno 22 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Maja Radanovic. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha iniziato a mangiare da bambina per reagire al divorzio dei suoi (immigrati serbi negli Usa) ed è arrivata oltre i 300 kg rischiando anche di compromettere la sua capacità di avere figli. Vite al limite – Maja Radanovic Maja, la protagonista, ha 33 anni, vive a Portland in Oregon, e all’inizio del suo percorso pesa ben 310 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia risultati molto scarsi, perdendo appena ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 14 marzo 2023) Il giorno 22 aprile 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha iniziato a mangiare da bambina per reagire al divorzio dei suoi (immigrati serbi negli Usa) ed è arrivata oltre i 300 kg rischiando anche di compromettere la sua capacità di avere figli.al, la protagonista, ha 33 anni, vive a Portland in Oregon, e all’inizio del suo percorso pesa ben 310 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia risultati molto scarsi, perdendo appena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LMPaglia : @luigigems @ces1267 @alarm_phone La sua risposta non ha senso, tutto qui. Per me non esiste un limite oltre quale n… - AdrianiAnnarita : @Martuccia1926 @gippu1 Ok ma per me ha lo stesso tono melodrammatico di vite al limite, con personaggi di contorno… - unpluggedjo : @crazyvibes27 Peggio soltanto vite al limite ?? - paolagalloni : @ManuelPeruzzo Non l’ho visto ma ho visto tutti i numerosi episodi di vite al limite. Devo vederlo comunque? - AdrianiAnnarita : Poteva essere sicuramente un modo di svelare le dinamiche sociali e psicologiche dell'essere 'troppo', ma la scelta… -