Vite al limite, Brittani perde 150Kg e adesso è irriconoscibile: la foto in bikini stupisce tutti (Di martedì 14 marzo 2023) Vite al limite, la straordinaria trasformazione di Brittani: pesava quasi 300 kg, eccola in costume dopo il programma. Di trasformazioni clamorose, in Vite al limite, ne abbiamo viste diverse nel corso degli anni, ma la storia di Brittani vi lascerà senza parole. Quando ha deciso di rivolgersi alla trasmissione ( il cui titolo originale è My 600 lb life), la donna originaria dell’Oregon aveva 32 anni e pesava circa 280 kg. Brittani – grantennistoscana.itUna condizione drammatica, la sua, simile a quella di tutti i protagonisti del programma in onda su Real Time. Brittani aveva trovato nel cibo il suo unico sfogo per dimenticare i problemi e la sua è diventata una vera e propria ossessione. Per la ragazza, originaria dell’Oregon, anche ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 14 marzo 2023)al, la straordinaria trasformazione di: pesava quasi 300 kg, eccola in costume dopo il programma. Di trasformazioni clamorose, inal, ne abbiamo viste diverse nel corso degli anni, ma la storia divi lascerà senza parole. Quando ha deciso di rivolgersi alla trasmissione ( il cui titolo originale è My 600 lb life), la donna originaria dell’Oregon aveva 32 anni e pesava circa 280 kg.– grantennistoscana.itUna condizione drammatica, la sua, simile a quella dii protagonisti del programma in onda su Real Time.aveva trovato nel cibo il suo unico sfogo per dimenticare i problemi e la sua è diventata una vera e propria ossessione. Per la ragazza, originaria dell’Oregon, anche ...

