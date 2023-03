Virus zombie | pericolo per l’uomo dal permafrost scongelato

(Di martedì 14 marzo 2023) Dal” potrebbero minacciare la salute umana – Un quarto dell’emisfero settentrionale è coperto dal(permagelo), un terreno permanentemente ghiacciato che, ora, a causa delle temperature più elevate dovute al riscaldamento climatico, si sta lentamente sciogliendo. Lo scongelamento delsta creando un certo allarme tra gli scienziati per la possibilità che dal terreno emerga materia organica gelata da migliaia di anni, come antichie batteri, i cosiddetti “”, per millenni “addormentati” nel buio e nel gelo del terreno ghiacciato e che potrebbero essere risuscitati e minacciare la salute umana. E’ questo più o meno lo scenario evocato da Kimberley Miner, scienziata ...

: cosa sono, come riescono a sopravvivere per migliaia di anni e perché sono in grado di contagiare gli esseri umani. C'è un nuovo pericolo per gli esseri umani. Un pericolo che arriva ...Li chiama "" e ne ha trovati alcuni: in uno dei ceppi prelevati il più "giovane" ha 27mila anni ed è stato rinvenuto nello stomaco e nel mantello dei resti di un mammut, il più anziano ...L'ultima piaga proveniente dal grande freddo è uno dei cosiddetti "", vecchi tra i 27mila e i 50mila anni , che per lungo tempo erano rimasti ibernati ( ne avevamo parlato anche qui ). ...

Virus zombie: cosa sono, come riescono a sopravvivere per migliaia di anni e perché sono in grado di contagiare gli esseri umani.Con lo scioglimento dei ghiacciai diversi batteri, microorganismi ma anche virus stanno riemergendo dal loro lungo sonno e le conseguenze fanno preoccupare.