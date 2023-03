Violenza politica a Roma, gli anarchici minacciano il presidente di Generazione Popolare (Di martedì 14 marzo 2023) . Siamo tornati agli Anni di Piombo, dove per fare militanza politica, a Destra o a Sinistra, si rischiava la vita venendo sparati? Ancora no, ma il caso di Alfredo Cospito sta alimentando un fuoco non certo buono sulle dinamiche della politica Romana. L’altra sera infatti sono state trovate frasi intimidatorie sotto la casa del presidente di Generazione Popolare, gruppo legato alla Destra giovanile. Violenza politica a Roma, minacce e atti vandalici verso Generazione Popolare View this post on Instagram A post shared by Generazione Popolare (@Generazione Popolare) Sono comparse sotto la casa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) . Siamo tornati agli Anni di Piombo, dove per fare militanza, a Destra o a Sinistra, si rischiava la vita venendo sparati? Ancora no, ma il caso di Alfredo Cospito sta alimentando un fuoco non certo buono sulle dinamiche dellana. L’altra sera infatti sono state trovate frasi intimidatorie sotto la casa deldi, gruppo legato alla Destra giovanile., minacce e atti vandalici versoView this post on Instagram A post shared by(@) Sono comparse sotto la casa di ...

