Vincenzo Spera | presidente di Assomusica | investito da una moto | è morto

die fondatore di Duemilagradi eventi, è morto a Genova la scorsa notte. È stato investito da una moto nel quartiere Castelletto, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, vicino casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso dall'ospedale San Martino, dov'è morto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È morto Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. È stato investito da una moto nel quartiere di Castelletto a Gen… - GiovanniToti : A un amico che sognava una Genova viva, allegra, colorata, piena di musica e futuro. A un amico che anche quando il… - Assomusica : DOLORE E CORDOGLIO PER L’IMPROVVISA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE VINCENZO SPERA - topo1966 : RT @milanomusicweek: La Milano Music Week si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Vincenzo Spera, colpiti dal dolore della sua pre… - michelegentile7 : 'Questo mestiere, l'impresario, ha 2 rischi: il primo è sognare, l'altro è non credere che i sogni si avverino'. Vi… -

Il presidente di Assomusica e fondatore della 'Duemila grandi eventi' Vincenzo Spera è morto la scorsa notte (13 marzo) a Genova. Spera nella serata di ieri (13 marzo) è stato investito da una moto in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto. TicketOne esprime il profondo cordoglio di tutta la società e vicinanza alla famiglia di Vincenzo Spera, Presidente di Assomusica e fondatore di Duemila Grandi Eventi, morto a Genova perché investito da una moto. Stefano Lionetti, Amministratore Delegato di TicketOne, ha espresso cordoglio. La notte scorsa è venuto a mancare improvvisamente, in un incidente stradale a Genova, il Presidente di Assomusica.

Roma, 14 mar. (askanews) - La notte scorsa è venuto a mancare improvvisamente il nostro Presidente Vincenzo Spera, a seguito di un incidente. Sul posto oltre al personale del 118 sono arrivati anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Vincenzo Spera, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo della musica.