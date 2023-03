Vincenzo Spera | morto presidente Assomusica - Portò in Italia artisti come Springsteen e Tina Turner

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È morto Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. È stato investito da una moto nel quartiere di Castelletto a Gen… - GiovanniToti : A un amico che sognava una Genova viva, allegra, colorata, piena di musica e futuro. A un amico che anche quando il… - Luisella49 : RT @GiovanniToti: A un amico che sognava una Genova viva, allegra, colorata, piena di musica e futuro. A un amico che anche quando il cielo… - serenel14278447 : 'LUTTO NELLA MUSICA Investito da uno scooter, muore il manager musicale Vincenzo Spera di Ferruccio Pinotti' - topitalianews24 : È morto Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. È stato investito da una moto nel quartiere di Castelletto a Gen… -

È morto intorno all'una del mattino il manager musicale, fondatore e direttore di Duemila GrandiEventi, travolto in serata da uno scooter in corso Magenta a Genova. mentre tornava a casa. L'uomo è stato travolto da una Vespa guidata da un ...Una vita per la musica -, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. Con la sua Duemilagrandieventi, fondata nel ...E' morto a Genova investito da una moto il presidente di Assomusica,. L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte in corso Magenta, nei pressi dell'abitazione diche stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto ...

Vincenzo Spera, il manager delle rockstar che citava Manzoni La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...E' morto nella notte il promoter Vincenzo Spera, fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi è stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada, martedì sera, ...