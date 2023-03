Vincenzo Spera | morto il presidente di Assomusica | investito a Genova da un 18enne in scooter mentre attraversa sulle strisce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È morto Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. È stato investito da una moto nel quartiere di Castelletto a Gen… - LiguriaOggi : Morto il promoter musicale Vincenzo Spera, il cordoglio di Giovanni Toti e del sindaco Bucci - qwertycomunica : Spera 69 anni, fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi è stato vittima di un incidente stradale in corso Magen… - Italia_Notizie : Il presidente di Assomusica Vincenzo Spera muore a Genova investito da uno scooter - Teleradiopace : Genova, è morto Vincenzo Spera, investito da un motociclo. Grave il conducente -

È morto, il promoter di eventi musicali investito il 13 marzo in corso Magenta, a Castelletto, da uno scooter. Il decesso è avvenuto nella notte al San Martino, dove l'imprenditore, fondatore e ...È morto, presidente di Assomusica e fondatore della Duemilagrandi eventi, dopo essere stato investito da una moto a Genova . Aveva 70 anni.in serata era stato investito da una moto in ...Chi era, nato a Salvitelle (in provincia di Salerno) il 10 giugno 1952 , aveva 70 anni. Personaggio noto nel mondo dell' organizzazione di spettacoli di musica dal vivo,...

Investito da uno scooter a Genova: morto il manager musicale Vincenzo Spera RaiNews

L’imprenditore è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del San Martino. Vani i tentativi di rianimarlo. È morto intorno all’una del mattino il manager musicale Vincenzo Spera, fondatore ...E’ morto durante la notte il promoter Vincenzo Spera, fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi è stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada, martedì sera, in corso Magenta, ...