Vincenzo Spera | il noto manager musicale investito da uno scooter | è morto

(Di martedì 14 marzo 2023)impresario genovese e presidente di Assomusica, è statoe ucciso da unoa Genova. L'incidente è avvenuto lunedì sera tra le 20 e le 21 in corso Magenta, all'incrocio con via...

Inutili, come riferisce la direzione sanitaria del San Martino, i tentativi di rianimarlo da parte dell'équipe di anestesisti diretta da Giordano Casalini. I medici hanno potuto solo constatare il ...È morto intorno all'una del mattino il manager musicale, fondatore e direttore di Duemila GrandiEventi: il manager era stato investito in serata da uno scooter in corso Magenta a Genova. L'imprenditore è stato trasportato in codice rosso al ...

Aveva fondato la DuemilaGrandiEventi ed era presidente di AssoMusica. L'incidente ieri sera mentre tornava a casa ...