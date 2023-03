Vincenzo Spera è morto: addio al presidente di Assomusica (Di martedì 14 marzo 2023) Vincenzo Spera causa morte. Una tragica notizia ha colpito il mondo della musica nella mattinata di martedì 14 marzo 2023. Il fondatore di Assomusica Vincenzo Spera è morto nella notte a Genova in seguito ad un incidente stradale in corso Magenta, nel quartiere Castelletto. Il presidente dell’associazione è stato investito da uno scooter mentre attraversava ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)causa morte. Una tragica notizia ha colpito il mondo della musica nella mattinata di martedì 14 marzo 2023. Il fondatore dinella notte a Genova in seguito ad un incidente stradale in corso Magenta, nel quartiere Castelletto. Ildell’associazione è stato investito da uno scooter mentre attraversava ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È morto Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. È stato investito da una moto nel quartiere di Castelletto a Gen… - mrjones1981 : Tutti noi che lavoriamo nella musica, in qualche modo, abbiamo avuto a che fare con Vincenzo Spera. Che brutta noti… - iBlulady : La morte di Vincenzo Spera mi riporta agli anni passati quando, in una genova forse un po’ escoriata, c’era spazio… - cotrozzilivio : RT @GiovanniToti: A un amico che sognava una Genova viva, allegra, colorata, piena di musica e futuro. A un amico che anche quando il cielo… - Telenord : Genova, grave incidente in corso Magenta: è morto il manager Vincenzo Spera -