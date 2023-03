Vina del Mar: Gaio, Vavassori, Pellegrino e Bonadio agli ottavi (Di martedì 14 marzo 2023) Sono 4 gli azzurri qualificati per gli ottavi di finale del challenger di Vina del Mar (80.000 $ di montepremi sul cemento). Dopo Riccardo Bonadio hanno raggiunto il secondo turno anche Federico ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Sono 4 gli azzurri qualificati per glidi finale del challenger didel Mar (80.000 $ di montepremi sul cemento). Dopo Riccardohanno raggiunto il secondo turno anche Federico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... live_tennis : Vina del Mar Challenger - 1st Round: Camilo Ugo Carabelli beat Genaro Alberto Olivieri 1-6, 6-4, 6-3 - LuisEsMiSombra : @1967celeste Chi chi le le - live_tennis : Vina del Mar Challenger - 1st Round: Riccardo Bonadio beat Miguel Fernando Pereira 6-4, 6-1 - angyyylebon : @Angelblink10 @Claudel_IT @LAROMA24 @augustociardi75 non servono i miliardi per prendere buoni giocatori, banalment… - Tomtennis_ : Proviamo quantomeno ad azzeccarne uno challenger in ungheria : Medjedovic o Guinard Vina del mar : Ugo Carabelli… -

Vina del Mar: Gaio, Vavassori, Pellegrino e Bonadio agli ottavi Sono 4 gli azzurri qualificati per gli ottavi di finale del challenger di Vina del Mar (80.000 $ di montepremi sul cemento). Dopo Riccardo Bonadio hanno raggiunto il secondo turno anche Federico Gaio (356), Andrea Vavassori (216) e Andrea Pellegrino (189). Gaio ha battuto ... Vina del Mar: Darderi guida il pokerissimo azzurro A Vina del Mar (80.000 $ di montepremi su terra battuta) sono 5 gli azzurri in gara. Andrea Pellegrino (189), Franco Agamenone (166), Luciano Darderi (153) e Andrea Vavassori (216) hanno pescato quattro ... La storia di Bingo, il cane appena strappato alla strada e subito ucciso a bastonate nel suo rifugio Tante sono le storie che vedono vittime di violenza e crudeltà i cani: quella di oggi è incredibile. Un cane salvato miracolosamente sulla strada e poi trasferito in rifugio a Viña del Mar, Cile, è stato ucciso a bastonate. Due uomini e una donna sono entrati in una delle case di accoglienza della Fondazione Salva Impronte , dopo aver rotto i lucchetti, hanno abbandonato quattro ... Sono 4 gli azzurri qualificati per gli ottavi di finalechallenger diMar (80.000 $ di montepremi sul cemento). Dopo Riccardo Bonadio hanno raggiunto il secondo turno anche Federico Gaio (356), Andrea Vavassori (216) e Andrea Pellegrino (189). Gaio ha battuto ...Mar (80.000 $ di montepremi su terra battuta) sono 5 gli azzurri in gara. Andrea Pellegrino (189), Franco Agamenone (166), Luciano Darderi (153) e Andrea Vavassori (216) hanno pescato quattro ...Tante sono le storie che vedono vittime di violenza e crudeltà i cani: quella di oggi è incredibile. Un cane salvato miracolosamente sulla strada e poi trasferito in rifugio a ViñaMar, Cile, è stato ucciso a bastonate. Due uomini e una donna sono entrati in una delle case di accoglienza della Fondazione Salva Impronte , dopo aver rotto i lucchetti, hanno abbandonato quattro ... Vina del Mar: Darderi guida il pokerissimo azzurro SuperTennis Vina del Mar: Gaio, Vavassori, Pellegrino e Bonadio agli ottavi Sono 4 gli azzurri qualificati per gli ottavi di finale del challenger di Vina del Mar (80.000 $ di montepremi sul cemento). Dopo Riccardo Bonadio hanno raggiunto il secondo turno anche Federico Gaio ... Vina del Mar: Darderi guida il pokerissimo azzurro A Vina del Mar (80.000 $ di montepremi su terra battuta) sono 5 gli azzurri in gara. Andrea Pellegrino (189), Franco Agamenone (166), Luciano ... Sono 4 gli azzurri qualificati per gli ottavi di finale del challenger di Vina del Mar (80.000 $ di montepremi sul cemento). Dopo Riccardo Bonadio hanno raggiunto il secondo turno anche Federico Gaio ...A Vina del Mar (80.000 $ di montepremi su terra battuta) sono 5 gli azzurri in gara. Andrea Pellegrino (189), Franco Agamenone (166), Luciano ...