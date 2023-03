Vietnam | ottava edizione del Festival del caffè a Dak Lak

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bigmama_travel : Viaggio Vietnam e Cambogia completo dal Nord al Sud con l’aggiunta di Ninh Binh, la e dell’ottava meraviglia del mo… -

Si è concluso oggi, nella provincia di Dak Lak, negli altopiani centrali del Vietnam, l'edizione del Festival del caffè di Buon Ma Thuot, come riportato dal quotidiano News. Il Vietnam è al secondo posto per volume di caffè esportato nel mondo, dopo il Brasile,

(ANSA) - HANOI, 14 MAR - Si è concluso oggi, nella provincia di Dak Lak, negli altopiani centrali del Vietnam, l'ottava edizione del Festival del caffè di Buon Ma Thuot, come riportato dal quotidiano ...