Vieri | Napoli | il gol di Kvaratskhelia è una roba fuori di testa' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 14 marzo 2023) Christian 'Bobo', ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo Tv su Twitch. Queste le sue parole: "Spalletti non dice cose tanto per dire. Quando dice che Kvara ha fatto un gol alla Maradona e che Kim è il più forte del mondo ci sarà un motivo. -dichiara- Il gol diè unadi. Seva al Manchester United tornano davvero i tempi di George Best. Non vedo l'ora che arriva mercoledì per vederli giocare in Champions League. -prosegue- Avete sentito cos'ha detto Ghoulam? Giuntoli gli rivelò di aver preso un fenomeno, e parlava di. Quindi vanno fatti tanti complimenti a Giuntoli, è bravissimo. Nessuno parla mai dei difensori, ma vogliamo parlare ...