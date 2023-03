VIDEO – Milan-Salernitana 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 marzo 2023), posticipoventiseiesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza dio. STECCANO! –1-1 nel posticipoventiseiesima giornata diA. Dopo Inter, Atalanta, Lazio e Roma anche ilnon riesce a vincere e non approfitta dei passi falsi delle rivali per un posto in Champions League. Dopo una rovesciata alta di Olivier Giroud meglio lanel primo tempo, con due occasioni clamorose: sulla prima, complice un errore difensivo, Grigoris Kastanos ha la ...