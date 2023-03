VIDEO – Inzaghi: «Ora secondo tempo di Porto-Inter! Serve attenzione massima» (Di martedì 14 marzo 2023) Simone Inzaghi torna a parlare dell’importanza della sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Porto e Inter. Intervistato su Sky Sport, il tecnico nerazzurro chiama l’attenzione di tutta la squadra per quella che lui definisce la sfida più importante di tutta la stagione e in uno stadio che sarà letteralmente infuocato. Poi Inzaghi conclude parlando delle critiche, soprattutto dopo l’ultima uscita dei nerazzurri. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri VIDEO sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Simonetorna a parlare dell’importanza della sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League trae Inter. Intervistato su Sky Sport, il tecnico nerazzurro chiama l’di tutta la squadra per quella che lui definisce la sfida più importante di tutta la stagione e in uno stadio che sarà letteralmente infuocato. Poiconclude parlando delle critiche, soprattutto dopo l’ultima uscita dei nerazzurri. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi Inter-News.it (clicca qui) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

