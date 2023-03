VIDEO ? Inter, i suoni del viaggio a Porto: svelato il colore maglia (Di martedì 14 marzo 2023) L’Inter questa sera giocherà contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il club nerazzurro presenta la partita tramite i suoi del viaggio Milano-Porto. Svelata la tenuta dei nerazzurri TUTTO PRONTO ? L’Inter va a caccia della qualificazione ai quarti di Champions League. Stasera all’Estadio Do Dragao contro il Porto servirà una grande partita. Si riparte dall’1-0 dell’andata maturato a San Siro. Tramite un filmato sul proprio account Twitter, il club nerazzurro ha presentato la partita di questa sera descrivendo il viaggio Milano-Porto. I nerazzurri giocheranno in tenuta gialla. I suoni del viaggio #ForzaInter #PortoInter #UCL ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) L’questa sera giocherà contro ilnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il club nerazzurro presenta la partita tramite i suoi delMilano-. Svelata la tenuta dei nerazzurri TUTTO PRONTO ? L’va a caccia della qualificazione ai quarti di Champions League. Stasera all’Estadio Do Dragao contro ilservirà una grande partita. Si riparte dall’1-0 dell’andata maturato a San Siro. Tramite un filmato sul proprio account Twitter, il club nerazzurro ha presentato la partita di questa sera descrivendo ilMilano-. I nerazzurri giocheranno in tenuta gialla. Idel#Forza#UCL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, Fabio #Ravezzani a Top Calcio 24: '#Lukaku è un ciccione, per niente professionale' | VIDEO - Inter : I suoni del viaggio ???? #ForzaInter #PortoInter #UCL - marifcinter : Inter arrivata al do Dragao. Con i giocatori in campo anche Steven Zhang #PortoInter - Daioba3 : RT @Inter: I suoni del viaggio ???? #ForzaInter #PortoInter #UCL - internewsit : VIDEO - Inter, i suoni del viaggio a Porto: svelato il colore maglia - -