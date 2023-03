Victoria e porti aperti | ecco il circolino magico nel Pd di Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) "Guidaci uniti senza negoziare con le correnti". La supplica di Enrico Letta, non proprio la faccia della felicità all'Assemblea Pd, è stata raccolta da. Nel senso che con le correnti non ha negoziato: semplicemente, nella direzione del suo "nuovo" Partito democratico, ha messo dentro tutti, ma proprio tutti. Le frasi bellicose contro capibastone e cacicchi hanno fatto il giro di media e giornali e si sono guadagnate il titolo da copertina, ma per ora l'impressione è quella, non c'è niente da fare: tanto fumo e poco arrosto. Anzi, un bel minestrone (immagine che piacerà di più al possibile nuovo bacino elettorale del radical-Pd, i vegani) con dentro tante verdure bollite: le sardine, i capicorrente (a proposito) che hanno generosamente sostenuto la segretaria alle primarie per far fuori il favorito Stefano Bonaccini, alcuni grandi vecchi ...