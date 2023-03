Vicenza, la storia dell’osteria derubata nove volte. I titolari: «È sempre la stessa persona, ci conviene dargli le chiavi» (Di martedì 14 marzo 2023) Non c’è pace per l’Hosteria 2.0 di Isola Vicentina. Da settembre a oggi, sono nove i furti che ha subito il locale di Andrea Tuppolano. Una situazione di cui la madre di Tuppolano, Margaret Mercurio, si dice «schifata e demoralizzata». «E mio figlio ancora peggio», aggiunge. Il ladro – secondo i titolari si tratta sempre della stessa persona – solo nei mesi di settembre e ottobre avrebbe fatto irruzione quattro volte. In tre casi, gli ultimi, nei video ripresi dalle telecamere si vede lo stesso ladro, che però continua a circolare a piede libero. «È sfiancante a livello economico, ma soprattutto a livello psicologico», aggiunge Mercurio. Il malvivente sarebbe entrato le prime due volte dalla cantina per poi sfondare una porta, le volte successive ha ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Non c’è pace per l’Hosteria 2.0 di Isola Vicentina. Da settembre a oggi, sonoi furti che ha subito il locale di Andrea Tuppolano. Una situazione di cui la madre di Tuppolano, Margaret Mercurio, si dice «schifata e demoralizzata». «E mio figlio ancora peggio», aggiunge. Il ladro – secondo isi trattadella– solo nei mesi di settembre e ottobre avrebbe fatto irruzione quattro. In tre casi, gli ultimi, nei video ripresi dalle telecamere si vede lo stesso ladro, che però continua a circolare a piede libero. «È sfiancante a livello economico, ma soprattutto a livello psicologico», aggiunge Mercurio. Il malvivente sarebbe entrato le prime duedalla cantina per poi sfondare una porta, lesuccessive ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeatroVerdiPN : RT @CSSUdine: ?? ??+?? ???????????? ???? ?????? ?????????? ?????????? è un viaggio alla scoperta dell’intimità regia #GiulianoScarpinato #tournée 14 marzo #Saronn… - elisadallarche : RT @CSSUdine: ?? ??+?? ???????????? ???? ?????? ?????????? ?????????? è un viaggio alla scoperta dell’intimità regia #GiulianoScarpinato #tournée 14 marzo #Saronn… - CSSUdine : ?? ??+?? ???????????? ???? ?????? ?????????? ?????????? è un viaggio alla scoperta dell’intimità regia #GiulianoScarpinato #tournée 14 mar… - giannipinoli : @ValerioIafrate Quando provarono la Coppa Italia in stile FA Cup nel 96-97 arrivarono in semifinale Vicenza-Bologna… - arscomunicandi : @DiegoFusaro @Rosalba_Falzone Fusaro , studia un po’ di storia, non ti farebbe male. Questo signore diede l’ordine… -