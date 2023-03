Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2023 ore 19:45 (Di martedì 14 marzo 2023) Viabilità DEL 14 MARZO 2023 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA STATALE UMBRO LAZIALE E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA VITERBO NORD E BAGNAIA, CHIUSO IN PRECEDENZA PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE STA RIENTRANDO NELLA NORMA; CIRCOLazioNE IN RIPRESA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA. DA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)DEL 14 MARZOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STATALE UMBRO LAZIALE E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA VITERBO NORD E BAGNAIA, CHIUSO IN PRECEDENZA PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA; CIRCONE IN RIPRESA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA. DA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apalma67 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Per un allagamento, sulla Tangenziale la galleria della Nuova circonvallazione interna direzione San Gio… - JulsPolizzi : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Per un allagamento, sulla Tangenziale la galleria della Nuova circonvallazione interna direzione San Gio… - romamobilita : #Roma #viabilità Per un allagamento, sulla Tangenziale la galleria della Nuova circonvallazione interna direzione S… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Potature Nomentana, da domani si spostano nel tratto tra via Tembien e via Asmara, con una d… - muoversintoscan : Per le brevi percorrenze verso Roma si consiglia di uscire a Firenze sud e di rientrare in A1 a Incisa dopo aver pe… -

Roma, mobilità, Bordoni (Lega): "No a stop auto a doppia alimentazione, inutile obbligo e danno ai cittadini" ...Roma sono ancora scarsi e inaffidabili. Il Campidoglio elimini un obbligo inutile, causa di grave danno e discriminante: si occupi piuttosto di migliorare davvero il trasporto pubblico e la viabilità ... Filobus, ad aprile parte l'unificazione dei sottopassaggi e cambia la viabilità ...compensarli con una corretta comunicazione e con una serie di strategie alternative alla viabilità'.senso voglio ricordare anche ciò che ha fatto presente il nostro sindaco Damiano Tommasi a Roma ... Lavori lungo la Ss 75, a Foligno Nord modifiche alla viabilità ... mentre saranno temporaneamente chiuse la rampa di immissione in direzione Roma dello svincolo di Foligno Nord e la rampa che consente l'immissione sulla SS75 "Centrale Umbra" in direzione Perugia ... ...sono ancora scarsi e inaffidabili. Il Campidoglio elimini un obbligo inutile, causa di grave danno e discriminante: si occupi piuttosto di migliorare davvero il trasporto pubblico e la......compensarli con una corretta comunicazione e con una serie di strategie alternative alla'.senso voglio ricordare anche ciò che ha fatto presente il nostro sindaco Damiano Tommasi a...... mentre saranno temporaneamente chiuse la rampa di immissione in direzionedello svincolo di Foligno Nord e la rampa che consente l'immissione sulla SS75 "Centrale Umbra" in direzione Perugia ... Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2023 ore 08:15 ... RomaDailyNews