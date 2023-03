Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2023 ore 19:15 (Di martedì 14 marzo 2023) Viabilità DEL 14 MARZO 2023 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA IL RACCORDO E COLLEVERDE, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)DEL 14 MARZOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA IL RACCORDO E COLLEVERDE, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE ...

