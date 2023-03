Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2023 ore 18:45 (Di martedì 14 marzo 2023) Viabilità DEL 14 MARZO 2023 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA, SULLA Roma-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E IL RACCORDO, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)DEL 14 MARZOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA, SULLA-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E IL RACCORDO, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Lavori lungo la Ss 75, a Foligno Nord modifiche alla viabilità ... mentre saranno temporaneamente chiuse la rampa di immissione in direzione Roma dello svincolo di Foligno Nord e la rampa che consente l'immissione sulla SS75 "Centrale Umbra" in direzione Perugia ... Strade, Traforo, autostrade chiuse e rimborso pedaggi a causa dei cantieri / GUARDA DOVE E QUANDO L'entrata del casello Tocco da Casauria/Torre de'Passeri (al km 157.2), chiude in direzione Roma d ... a L'Aquila, da lunedì 27 febbraio e fino al prossimo 5 giugno cambia la viabilità in piazza Duomo :... Incidente in A1 tra Firenze Sud e Incisa risolto alle 16,30 Per le brevi percorrenze verso Roma si consiglia di uscire a Firenze sud e di rientrare in A1 a Incisa, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. L'incidente era avvenuto poco prima delle 14:00 e ha ... ... mentre saranno temporaneamente chiuse la rampa di immissione in direzionedello svincolo di Foligno Nord e la rampa che consente l'immissione sulla SS75 "Centrale Umbra" in direzione Perugia ...L'entrata del casello Tocco da Casauria/Torre de'Passeri (al km 157.2), chiude in direzioned ... a L'Aquila, da lunedì 27 febbraio e fino al prossimo 5 giugno cambia lain piazza Duomo :...Per le brevi percorrenze versosi consiglia di uscire a Firenze sud e di rientrare in A1 a Incisa, dopo aver percorso laordinaria. L'incidente era avvenuto poco prima delle 14:00 e ha ... Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2023 ore 17:45 ... RomaDailyNews