Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2023 ore 17:45 (Di martedì 14 marzo 2023) Viabilità DEL 14 MARZO 2023 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA STATALE UMBRO LAZIALE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA VITERBO NORD E MONTEFIASCONE IN DIREZIONE ORTE; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-Roma, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO Roma SULLA STESSA TRATTA SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE TRA FABRO E ORVIETO, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE; CIRCOLazioNE CHE E’ SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)DEL 14 MARZOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STATALE UMBRO LAZIALE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA VITERBO NORD E MONTEFIASCONE IN DIREZIONE ORTE; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE; SEMPRE VERSOSULLA STESSA TRATTA SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE TRA FABRO E ORVIETO, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; CIRCONE CHE E’ SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA ...

Incidente in A1 tra Firenze Sud e Incisa risolto alle 16,30 Per le brevi percorrenze verso Roma si consiglia di uscire a Firenze sud e di rientrare in A1 a Incisa, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. L'incidente era avvenuto poco prima delle 14:00 e ha ... Giubileo:Gualtieri,tante risorse per interventi che restano Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato dal direttore di Rai Italia Fabrizio ... Rifaremo tutta la viabilità primaria integralmente, in profondità. Parte il rifacimento delle ... Cantieri aperti, strade chiuse, a Cagliari traffico bloccato Situazione che potrebbe peggiorare dalla prossima settimana con la chiusura di via Roma (lato portici) per il cantiere della metropolitana: le novità sulla viabilità dovrebbero essere illustrate a ...