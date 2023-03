Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2023 ore 15:30 (Di martedì 14 marzo 2023) Viabilità DEL 14 MARZO 2023 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA CASTEL MADAMA E TAGLIACOZZO; E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL MALTEMPO, RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DI OGGI 14 MARZO, CON PRECIPITAZIONI SPARSE SU TUTTO IL TERRITORIO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)DEL 14 MARZOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA CASTEL MADAMA E TAGLIACOZZO; E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL MALTEMPO, RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DI OGGI 14 MARZO, CON PRECIPITAZIONI SPARSE SU TUTTO IL TERRITORIO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL ...

