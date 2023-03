Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2023 ore 10:30 (Di martedì 14 marzo 2023) Viabilità DEL 14 MARZO ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE LATINA TRA CASALAZZARA E APRILIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA AURELIA E Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE Roma CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)DEL 14 MARZO ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE LATINA TRA CASALAZZARA E APRILIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA AURELIA EFIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONENORD E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLAFIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONECODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

